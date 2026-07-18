Депутат Камнев рассказал, засчитывается ли учеба в пенсионный стаж
Время обучения в профессиональных учебных заведениях и курсы повышения квалификации можно включить в трудовой стаж гражданина в случае досрочного выхода на пенсию при соблюдении определенных условий. Об этом рассказал депутат Госдумы Георгий Камнев в беседе с РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что с 2021 года при досрочном выходе на пенсию можно включить в расчет трудового, страхового, стажа время обучения в вузах, техникумах, училищах, ординатуре, аспирантуре, а также организованные работодателем курсы повышения квалификации, если компания платила страховые взносы весь период учебы сотрудника.
«Время обучения... может учитываться в страховом стаже, но только если оно пришлось на период до 2002 года. После этого - уже нет», - добавил Камнев.
Как отметил депутат, в случае включения учебы в стаж размер пенсии может оказаться меньше, и такой перерасчет оправдан, если без него не хватает лет до минимального стажа - 15 лет. Камнев объяснил это разными методиками расчета. Раньше учитывались прежде всего величина стажа и размер зарплаты пенсионера, однако теперь ключевым фактором стал размер уплаченных за гражданина страховых взносов.
Между тем Социальный фонд анонсировал изменение порядка учета стажа по уходу за инвалидами и пенсионерами с 2027 года. Для учета в трудовой стаж потребуется подтверждать такой уход до его начала.
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