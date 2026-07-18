На Ставрополье 40 человек обратились к медикам после отравления

Почти 40 человек обратились к медикам после отравления на одной из баз отдыха в Ставропольском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Ранее СМИ сообщили, что гости комплекса, расположенного на водохранилище Волчьи Ворота, обратились в медучреждение с признаками кишечной инфекции.

«За медицинской помощью с жалобами на высокую температуру обратились около 40 человек», - рассказали правоохранители.

По данным регионального управления Следственного комитета, по факту ЧП организована проверка. Комплекс временно закрыли. По итогом проведения необходимых проверочных мероприятий СК даст процессуальную оценку действиям ответственных лиц.

Ранее в Турции в курортном городе Кушадасы 30 постояльцев пятизвездочного отеля обратились к медикам с симптомами острого отравления.

