На Ставрополье 40 человек обратились к медикам после отравления
Почти 40 человек обратились к медикам после отравления на одной из баз отдыха в Ставропольском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Ранее СМИ сообщили, что гости комплекса, расположенного на водохранилище Волчьи Ворота, обратились в медучреждение с признаками кишечной инфекции.
«За медицинской помощью с жалобами на высокую температуру обратились около 40 человек», - рассказали правоохранители.
По данным регионального управления Следственного комитета, по факту ЧП организована проверка. Комплекс временно закрыли. По итогом проведения необходимых проверочных мероприятий СК даст процессуальную оценку действиям ответственных лиц.
Ранее в Турции в курортном городе Кушадасы 30 постояльцев пятизвездочного отеля обратились к медикам с симптомами острого отравления.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На Ставрополье 40 человек обратились к медикам после отравления
- Продюсер Мао анонсировал документальный фильм Стивена Сигала о России
- У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Два танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива
- В ВОЗ назвали способы профилактики рака
- Средний размер пенсии россиян в июне составил 25,4 тысячи рублей
- В Чебоксарах 18-летний водитель «Логана» врезался в остановку с людьми
- Сборы «Холопа-3» в российском кинопрокате превысили 1 млрд рублей
- В Минобороны РФ раскрыли подробности об оптимизации деятельности
- ВСУ атаковали дронами колонну мирных жителей в Херсонской области