У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение, магнитуда которого, по предварительным данным, составила 5,1, зарегистрировали у побережья штата Чиапас в Мексике. Об этом сообщил Национальный сейсмологический центр страны в соцсети X.
«Местоположение: 114 километров к юго-западу от Уистлы, штат Чиапас. 17 июля 2026 года, 16.13 по местному времени», - указали в ведомстве.
Очаг располагался на глубине 10 километров.
Данных о возможных разрушениях или пострадавших не поступает.
Ранее у тихоокеанского побережья Чиапаса произошел подземный толчок магнитудой 7,4, за ним последовала серия из десятков афтершоков.
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