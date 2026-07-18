У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение, магнитуда которого, по предварительным данным, составила 5,1, зарегистрировали у побережья штата Чиапас в Мексике. Об этом сообщил Национальный сейсмологический центр страны в соцсети X.

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«Местоположение: 114 километров к юго-западу от Уистлы, штат Чиапас. 17 июля 2026 года, 16.13 по местному времени», - указали в ведомстве.

Очаг располагался на глубине 10 километров.

Данных о возможных разрушениях или пострадавших не поступает.

Ранее у тихоокеанского побережья Чиапаса произошел подземный толчок магнитудой 7,4, за ним последовала серия из десятков афтершоков.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеМексика

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