Над Нью-Йорком перехватили самолет малой авиации

Истребители США перехватили над Нью-Йорком гражданский самолет малой авиации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

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«Американские истребители перехватили над Нью-Йорком гражданский самолет... нарушивший зону временных ограничений на полеты... Этот инцидент стал первым нарушением закрытого воздушного пространства за выходные», - отметили в ведомстве.

Ранее NORAD ввело временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси в районе стадиона, где состоится финальный матч чемпионата мира по футболу-2026. Меры будут действовать 17-19 июля.

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ФОТО: РИА Новости
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