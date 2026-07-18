Над Нью-Йорком перехватили самолет малой авиации
Истребители США перехватили над Нью-Йорком гражданский самолет малой авиации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
«Американские истребители перехватили над Нью-Йорком гражданский самолет... нарушивший зону временных ограничений на полеты... Этот инцидент стал первым нарушением закрытого воздушного пространства за выходные», - отметили в ведомстве.
Ранее NORAD ввело временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси в районе стадиона, где состоится финальный матч чемпионата мира по футболу-2026. Меры будут действовать 17-19 июля.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Над Нью-Йорком перехватили самолет малой авиации
- В России ограничили грузоперевозки для эстонских фур
- На Ставрополье 40 человек обратились к медикам после отравления
- Продюсер Мао анонсировал документальный фильм Стивена Сигала о России
- У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Два танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива
- В ВОЗ назвали способы профилактики рака
- Средний размер пенсии россиян в июне составил 25,4 тысячи рублей
- В Чебоксарах 18-летний водитель «Логана» врезался в остановку с людьми
- Сборы «Холопа-3» в российском кинопрокате превысили 1 млрд рублей