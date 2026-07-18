Над Нью-Йорком перехватили самолет малой авиации

«Американские истребители перехватили над Нью-Йорком гражданский самолет... нарушивший зону временных ограничений на полеты... Этот инцидент стал первым нарушением закрытого воздушного пространства за выходные», - отметили в ведомстве.

Ранее NORAD ввело временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси в районе стадиона, где состоится финальный матч чемпионата мира по футболу-2026. Меры будут действовать 17-19 июля.

