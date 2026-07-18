Собеседник агентства отметил, что он и Сигал - большие друзья и вместе работают над рядом проектов. По словам продюсера, у актера есть новая документальная лента The Final Countdown.

«Это очень хороший документальный фильм, он фантастический. И он выйдет, я полагаю, на российском Первом канале. А затем мы будем работать... над распространением этого фильма по всему миру», - поделился продюсер.

Также Мао напомнил о наличии соглашения с мировым дистрибьютором на весь контент Сигала.

Ранее Стивен Сигал снял в Донбассе документальный фильм «Во имя справедливости». Актер и режиссер решил выпустить картину как ответ на искажение действительности в западной пропаганде.

