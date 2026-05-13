В Ярославле обломок дрона попал в промышленный объект
13 мая 202609:40
Юлия Савченко
Обломок БПЛА попал в промышленный объект после беспилотной атаки в Ярославле. Об этом написал глава Ярославской области Михаил Евраев на платформе «Макс».
Как отметил губернатор, в ночь на 13 мая силы ПВО и РЭБ отразили атаку украинских дронов на подлете к Ярославлю.
«Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля», - подчеркнул Евраев.
В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее в Оренбурге при отражении атаки БПЛА был поврежден жилой дом, напоминает 360.ru.
