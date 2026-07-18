В ВОЗ назвали способы профилактики рака

Одними из способов профилактики рака являются отказ от табака и алкоголя, сбалансированное питание и физическая активность. Об этом рассказали в российском офисе Всемирной организации здравоохранения, передает РИА Новости.

«ВОЗ рекомендует комплексный подход к профилактике... который включает в себя отказ от употребления табака и алкоголя, сбалансированное питание, физическую активность, защиту от инфекций, вызывающих рак, с помощью вакцинации (ВПЧ и гепатит В) и ранней диагностики», - говорится в сообщении.

Кроме того, в рекомендации организации входит снижение «по возможности» воздействия канцерогенов из окружающей и профессиональной сред.

По данным ВОЗ, наиболее эффективными способами снижения заболеваемости онкологии остаются профилактика, ранняя диагностика, своевременный доступ к качественному лечению.

Между тем главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко рассказал НСН, что рост числа случаев онкологии среди подростков связан с ранней диагностикой.

