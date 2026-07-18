В России ограничили грузоперевозки для эстонских фур

Ранее в России установили запрет на грузоперевозки по стране в том числе для стран Евросоюза, он действует с октября 2022 года. Меры не распространялись на перечень товаров, в том числе мясо, рыбу, молоко, зерновые продукты, алкоголь, фармацевтическую продукцию, бумагу и картон, кино- и звукозаписывающее оборудование, ядерные реакторы.

Позже российское правительство ограничило ввоз этой продукции для грузовых машин из Молдавии и Польши. Теперь меры ввели в отношении транспорта из Эстонии.

В то же время ограничения не касаются товаров, ввозимых в Калининградскую область, ряд районов Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Карелии.

