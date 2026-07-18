В России ограничили грузоперевозки для эстонских фур
Правительство России ограничило грузовые перевозки всех видов товаров по территории страны для автотранспорта из Эстонии. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в России установили запрет на грузоперевозки по стране в том числе для стран Евросоюза, он действует с октября 2022 года. Меры не распространялись на перечень товаров, в том числе мясо, рыбу, молоко, зерновые продукты, алкоголь, фармацевтическую продукцию, бумагу и картон, кино- и звукозаписывающее оборудование, ядерные реакторы.
Позже российское правительство ограничило ввоз этой продукции для грузовых машин из Молдавии и Польши. Теперь меры ввели в отношении транспорта из Эстонии.
В то же время ограничения не касаются товаров, ввозимых в Калининградскую область, ряд районов Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Карелии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Над Нью-Йорком перехватили самолет малой авиации
- В России ограничили грузоперевозки для эстонских фур
- На Ставрополье 40 человек обратились к медикам после отравления
- Продюсер Мао анонсировал документальный фильм Стивена Сигала о России
- У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Два танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива
- В ВОЗ назвали способы профилактики рака
- Средний размер пенсии россиян в июне составил 25,4 тысячи рублей
- В Чебоксарах 18-летний водитель «Логана» врезался в остановку с людьми
- Сборы «Холопа-3» в российском кинопрокате превысили 1 млрд рублей