В России ограничили грузоперевозки для эстонских фур

Правительство России ограничило грузовые перевозки всех видов товаров по территории страны для автотранспорта из Эстонии. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее в России установили запрет на грузоперевозки по стране в том числе для стран Евросоюза, он действует с октября 2022 года. Меры не распространялись на перечень товаров, в том числе мясо, рыбу, молоко, зерновые продукты, алкоголь, фармацевтическую продукцию, бумагу и картон, кино- и звукозаписывающее оборудование, ядерные реакторы.

Позже российское правительство ограничило ввоз этой продукции для грузовых машин из Молдавии и Польши. Теперь меры ввели в отношении транспорта из Эстонии.

В то же время ограничения не касаются товаров, ввозимых в Калининградскую область, ряд районов Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Карелии.

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ФОТО: РИА Новости
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