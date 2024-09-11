В северном Вьетнаме в результате оползней и наводнений, которые произошли из-за супертайфуна «Яги», погибли и пропали без вести 324 человека. Об этом сообщило вьетнамское государственное новостное агентство VNA со ссылкой на департамент по преодолению природных катастроф страны.

Согласно данным, провинция Лаокай оказалась одной из наиболее пострадавших: там погибли 72 человека, пропали без вести 111 человек. Отмечается, что свыше 54 тысяч домов в провинциях и городах северного Вьетнама оказались под водой из-за разлива рек, уровень которых резко поднялся в результате принесенных тайфуном сильных ливней.