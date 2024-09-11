Во Вьетнаме из-за тайфуна «Яги» погибли 324 человека
В северном Вьетнаме в результате оползней и наводнений, которые произошли из-за супертайфуна «Яги», погибли и пропали без вести 324 человека. Об этом сообщило вьетнамское государственное новостное агентство VNA со ссылкой на департамент по преодолению природных катастроф страны.
Согласно данным, провинция Лаокай оказалась одной из наиболее пострадавших: там погибли 72 человека, пропали без вести 111 человек. Отмечается, что свыше 54 тысяч домов в провинциях и городах северного Вьетнама оказались под водой из-за разлива рек, уровень которых резко поднялся в результате принесенных тайфуном сильных ливней.
Подчеркивается, что вьетнамское правительство и местные органы власти осуществляют масштабные меры по оказанию помощи пострадавшим и преодолению последствий тайфуна, наводнений и оползней.
Ранее сообщалось, что российские туристы, которые почти четверо суток не могли вылететь с китайского острова Хайнань после тайфуна «Яги», вернулись в Россию. Порядка 200 организованных российских туристов должны были вылететь из Хайкоу в столицу еще в прошлую субботу, однако из-за тайфуна авиакомпания Hainan Airlines перенесла рейс сначала на 9 сентября, а потом на 11 сентября, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru