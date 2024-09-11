Застрявшие из-за тайфуна на Хайнане туристы вернулись в Россию
Российские туристы, которые почти четверо суток не могли вылететь с китайского острова Хайнань после тайфуна «Яги», вернулись в Россию.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Шереметьево», рейс Hainan Airlines HU765 прилетел из Хайкоу в Москву в 13:42. В РФ вернулись туристы, которые ожидают вылета с 7 сентября.
Порядка 200 организованных российских туристов должны были вылететь из Хайкоу в столицу еще в прошлую субботу, однако из-за тайфуна «Яги» авиакомпания Hainan Airlines перенесла рейс сначала на 9 сентября, а потом на 11 сентября.
Ранее Российский союз туриндустрии сообщил, что российские туристы не аннулируют туры на китайский остров Хайнань и во Вьетнам после прошедшего тайфуна. По данным РСТ, туристы, которые должны были лететь на Хайнань в ближайшие дни, в основном переносят даты поездок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru