Застрявшие из-за тайфуна на Хайнане туристы вернулись в Россию

Российские туристы, которые почти четверо суток не могли вылететь с китайского острова Хайнань после тайфуна «Яги», вернулись в Россию.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Шереметьево», рейс Hainan Airlines HU765 прилетел из Хайкоу в Москву в 13:42. В РФ вернулись туристы, которые ожидают вылета с 7 сентября.

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Порядка 200 организованных российских туристов должны были вылететь из Хайкоу в столицу еще в прошлую субботу, однако из-за тайфуна «Яги» авиакомпания Hainan Airlines перенесла рейс сначала на 9 сентября, а потом на 11 сентября.

Ранее Российский союз туриндустрии сообщил, что российские туристы не аннулируют туры на китайский остров Хайнань и во Вьетнам после прошедшего тайфуна. По данным РСТ, туристы, которые должны были лететь на Хайнань в ближайшие дни, в основном переносят даты поездок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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