РСТ: Туристы не аннулируют поездки на Хайнань и во Вьетнам после тайфуна «Яги»
Российские туристы не аннулируют туры на китайский остров Хайнань и во Вьетнам после прошедшего там тайфуна «Яги», сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
По данным РСТ, туристы, которые должны были лететь на Хайнань в ближайшие дни, в основном переносят даты поездок.
Накануне стало известно, что российские туристы не могут улететь с острова Хайнань из-за тайфуна. Рейсы до Москвы переносили уже несколько дней. По словам туристов, тайфун Яги обрушился на остров 6 сентября и повредил часть города Хайгоу. В тот же день аэропорт Мэйлань перестал работать на международные рейсы. Рейс Хайкоу-Москва постоянно переносят и отменяют. При этом туристы не могут заселиться в отели: нет мест, отключено электричество и вода.
В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов рассказал «Радиоточке НСН», что туристы могут требовать возмещения убытков у авиакомпаний в случае задержки рейсов, для этого нужно обращаться в суд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru