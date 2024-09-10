РСТ: Туристы не аннулируют поездки на Хайнань и во Вьетнам после тайфуна «Яги»

По данным РСТ, туристы, которые должны были лететь на Хайнань в ближайшие дни, в основном переносят даты поездок.

Накануне стало известно, что российские туристы не могут улететь с острова Хайнань из-за тайфуна. Рейсы до Москвы переносили уже несколько дней. По словам туристов, тайфун Яги обрушился на остров 6 сентября и повредил часть города Хайгоу. В тот же день аэропорт Мэйлань перестал работать на международные рейсы. Рейс Хайкоу-Москва постоянно переносят и отменяют. При этом туристы не могут заселиться в отели: нет мест, отключено электричество и вода.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов рассказал «Радиоточке НСН», что туристы могут требовать возмещения убытков у авиакомпаний в случае задержки рейсов, для этого нужно обращаться в суд.

