Во многих школах Москвы идет проверки после сообщения о минировании

Школы в разных районах Москвы проверяют после полученных анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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В скольки школах идут проверки, он не сообщил, отметив, что их «большое количество».

Сообщения о ложном минировании школ поступили также 27 января в правительство Севастополя. После проверки ни в одной из них не были обнаружены взрывоопасные вещества.



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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваМинированиеШколы
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