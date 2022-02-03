Во многих школах Москвы идет проверки после сообщения о минировании
3 февраля 202211:25
Школы в разных районах Москвы проверяют после полученных анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
В скольки школах идут проверки, он не сообщил, отметив, что их «большое количество».
Сообщения о ложном минировании школ поступили также 27 января в правительство Севастополя. После проверки ни в одной из них не были обнаружены взрывоопасные вещества.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru