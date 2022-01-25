Все школы Тюмени эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Во всех тюменских школах провели эвакуацию из-за информации о «минировании». Об этом сообщили в Информационном центре областного правительства.

Отмечается, что ведомственные службы осмотрят все здания учебных заведений до конца дня. 26 января образовательный процесс планируется восстановить для работы в обычном режиме.

«Не просто хулиганство»: Адвокат предположил, кто стоит за ложными минированием

В прошлый раз эвакуация всех школ областной столицы из-за сообщений о якобы заложенных бомбах произошла 20 января.

В последнее время в разных регионах России участились массовые эвакуации учебных заведений из-за ложных сообщений о минировании. Экс-министр внутренних дел, бывший член комитета Госдумы по безопасности от Ставропольского края Анатолий Куликов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» связал это с нагнетанием обстановки вокруг Украины.

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