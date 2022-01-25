Все школы Тюмени эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
Во всех тюменских школах провели эвакуацию из-за информации о «минировании». Об этом сообщили в Информационном центре областного правительства.
Отмечается, что ведомственные службы осмотрят все здания учебных заведений до конца дня. 26 января образовательный процесс планируется восстановить для работы в обычном режиме.
В прошлый раз эвакуация всех школ областной столицы из-за сообщений о якобы заложенных бомбах произошла 20 января.
В последнее время в разных регионах России участились массовые эвакуации учебных заведений из-за ложных сообщений о минировании. Экс-министр внутренних дел, бывший член комитета Госдумы по безопасности от Ставропольского края Анатолий Куликов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» связал это с нагнетанием обстановки вокруг Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- Путин проведет встречу с руководителями ведущих компаний Италии
- Все школы Тюмени эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
- «Ставить к стенке». Депутат предложил наказывать защитников бродячих собак
- В Кремле рассказали о темах переговоров Путина с президентом Кубы
- В аэропортах Узбекистана авиаколлапс из-за «блэкаута»
- Песков: разговор Путина с Макроном состоится до конца недели
- Лукашенко заявил, что не хочет «войнушки»
- Навального и его сторонников внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
- Более 40 человек эвакуировали из лифтов в Бишкеке из-за проблем с электричеством
- Штамм «омикрон» выявили в 68 регионах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru