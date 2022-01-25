Все школы Тюмени эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Во всех тюменских школах провели эвакуацию из-за информации о «минировании». Об этом сообщили в Информационном центре областного правительства.

Отмечается, что ведомственные службы осмотрят все здания учебных заведений до конца дня. 26 января образовательный процесс планируется восстановить для работы в обычном режиме.