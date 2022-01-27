Сообщения о ложном минировании школ поступили в правительство Севастополя

Анонимные сообщения о ложном минировании учебных заведений Севастополя вновь поступили в правительство города. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку зданий, указанных в сообщениях. По данным источника, в них не были найдены взрывоопасные вещества. Отмечается, что в городе осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учащихся и работников школ.

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21 января неизвестные уже сообщали о возможном минировании учебных заведений в нескольких городах республики, в том числе в Симферополе, Севастополе, Керчи и Ялте. После этого занятия во всех образовательных учреждениях были отменены.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, недостоверная информация о минировании поступает из-за границы. В СК уже возбудил уголовное дело по факту ложных сообщений о готовящихся терактах.

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