Во Франции задержали подростков-террористов
Во Франции сотрудники Главного управления внутренней безопасности задержали двух подростков 17 и 18 лет, которые планировали совершить на территории страны ряд терактов. Об этом сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известно, что одного террориста задержали в коммуне Мант-ла-Жоли (департамент Ивелин), другого - в Марселе (департамент Буш-дю-Рон), отмечает ТАСС.
Оба молодых человека, которых обвиняют в «организации преступного сообщества с целью терроризма», предстали перед судом. Они были втянуты в террористическую деятельность посредством соцсетей и Tеlеgram-каналов.
Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, почему в Европе в участились случаи терактов.
«Очень высокий уровень терроризма. Атаки регулярно проходят в разных странах Евросоюза, в особенности, в Германии и Франции. Сейчас эту проблему трудно преодолеть, так как серьезные ошибки были допущены в прошлые годы. В частности, власти слишком много позволяют мигрантам, раньше не было такой интеграции. Пока я не вижу реальных предложений по борьбе с терроризмом в Европе», - отметил он.
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