Во Франции задержали подростков-террористов

Во Франции сотрудники Главного управления внутренней безопасности задержали двух подростков 17 и 18 лет, которые планировали совершить на территории страны ряд терактов. Об этом сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СМИ: Во Франции молодого человека посадили в тюрьму на полтора года за угрозы учителю

Известно, что одного террориста задержали в коммуне Мант-ла-Жоли (департамент Ивелин), другого - в Марселе (департамент Буш-дю-Рон), отмечает ТАСС.

Оба молодых человека, которых обвиняют в «организации преступного сообщества с целью терроризма», предстали перед судом. Они были втянуты в террористическую деятельность посредством соцсетей и Tеlеgram-каналов.

Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, почему в Европе в участились случаи терактов.

«Очень высокий уровень терроризма. Атаки регулярно проходят в разных странах Евросоюза, в особенности, в Германии и Франции. Сейчас эту проблему трудно преодолеть, так как серьезные ошибки были допущены в прошлые годы. В частности, власти слишком много позволяют мигрантам, раньше не было такой интеграции. Пока я не вижу реальных предложений по борьбе с терроризмом в Европе», - отметил он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: twitter.com/TerrorNewsWorld
ТЕГИ:ТерроризмБорьба С ТерроризмомТеррористыФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры