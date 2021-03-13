Во Франции задержали подростков-террористов

Известно, что одного террориста задержали в коммуне Мант-ла-Жоли (департамент Ивелин), другого - в Марселе (департамент Буш-дю-Рон), отмечает ТАСС.

Оба молодых человека, которых обвиняют в «организации преступного сообщества с целью терроризма», предстали перед судом. Они были втянуты в террористическую деятельность посредством соцсетей и Tеlеgram-каналов.

Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, почему в Европе в участились случаи терактов.

«Очень высокий уровень терроризма. Атаки регулярно проходят в разных странах Евросоюза, в особенности, в Германии и Франции. Сейчас эту проблему трудно преодолеть, так как серьезные ошибки были допущены в прошлые годы. В частности, власти слишком много позволяют мигрантам, раньше не было такой интеграции. Пока я не вижу реальных предложений по борьбе с терроризмом в Европе», - отметил он.

