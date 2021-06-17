Керчь оказалась затопленной из-за аномальных осадков

За прошедшие сутки в городе выпало 88 миллиметров осадков. Кроме того, пострадал Ленинский район Крыма. Там потоком снесло дамбу. Поселок Приозерное затопило. В некоторых районах эвакуировали людей, сообщила Газета.ру.

Губернатор полуострова Сергей Аксенов прибыл на место. Люди передвигаются по пояс в воде, часть Керчи осталась без электричества, пишет РИА ФАН.

