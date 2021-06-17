Керчь оказалась затопленной из-за аномальных осадков
В Керчи за сутки выпало почти две месячные нормы осадков. В результате в городе случился потоп, сообщило ТАСС.
За прошедшие сутки в городе выпало 88 миллиметров осадков. Кроме того, пострадал Ленинский район Крыма. Там потоком снесло дамбу. Поселок Приозерное затопило. В некоторых районах эвакуировали людей, сообщила Газета.ру.
Губернатор полуострова Сергей Аксенов прибыл на место. Люди передвигаются по пояс в воде, часть Керчи осталась без электричества, пишет РИА ФАН.
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