Папа Римский предрек новый Всемирный потоп

Человечество ждет новый Всемирный потоп. С таким заявлением выступил папа Римский Франциск. Он подчеркнул, что катастрофа случится в том случае, если лидеры разных государств не будут предпринимать меры для борьбы с глобальным потеплением, пишет газета Corriere della Sera.

Франциск напомнил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности. Он призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с «сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам».