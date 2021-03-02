Папа Римский предрек новый Всемирный потоп
Человечество ждет новый Всемирный потоп. С таким заявлением выступил папа Римский Франциск. Он подчеркнул, что катастрофа случится в том случае, если лидеры разных государств не будут предпринимать меры для борьбы с глобальным потеплением, пишет газета Corriere della Sera.
Франциск напомнил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности. Он призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с «сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам».
Между тем, ранее папа Римский Франциск объявил о массовом отпущении грехов в связи с пандемией COVID-19. Об этом говорится в декрете, опубликованном на сайте Ватикана. Понтифик объявил ближайший год — до 8 декабря 2021 года — годом Святого Иосифа, объявленного 150 лет назад покровителем католической церкви.
Как заявил Франциск, в условиях ограничений, введенных из-за COVID-19, индульгенция необходима — в особенности пожилым, больным и умирающим верующим, а также всем остальным, кто не может попасть к священнику для обычного отпущения прегрешений. В документе уточняется, что прощение грехов даруется «покаявшимся и при намерении выполнить три условия: исповедь, причастие и молитва».
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