Власти: 11 сотрудников Запорожской АЭС ранены из-за атаки беспилотников ВСУ

В результате атаки дронов ВСУ на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военно-гражданской администрации региона.

Как отмечается, четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.