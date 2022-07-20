Власти: 11 сотрудников Запорожской АЭС ранены из-за атаки беспилотников ВСУ

В результате атаки дронов ВСУ на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военно-гражданской администрации региона.

Как отмечается, четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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«При атаках на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников, четыре из них сейчас находятся в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали об атаке беспилотников Украины на Запорожскую АЭС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СотрудникиБеспилотникиАтакаАЭС
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