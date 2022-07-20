Власти: 11 сотрудников Запорожской АЭС ранены из-за атаки беспилотников ВСУ
20 июля 202218:50
В результате атаки дронов ВСУ на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военно-гражданской администрации региона.
Как отмечается, четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
«При атаках на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников, четыре из них сейчас находятся в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали об атаке беспилотников Украины на Запорожскую АЭС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru