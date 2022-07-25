МИД РФ предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской АЭС

Российский МИД предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Захаровой, российские военный на территории Украины ведут себя «крайне ответственно применительно к украинским ядерным объектам» вопреки «дезинформации» с украинской стороны. Она добавила, что АЭС продолжает работать в штатном режиме.

Как утверждает Захарова, число «провокаций Киева» против АЭС возросло, в том числе увеличилось число ударов с беспилотников. Она подчеркнула, что это чреватом «ядерной аварией, тяжкие последствия которой коснуться не только Украины».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФ
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