МИД РФ предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской АЭС
Российский МИД предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Захаровой, российские военный на территории Украины ведут себя «крайне ответственно применительно к украинским ядерным объектам» вопреки «дезинформации» с украинской стороны. Она добавила, что АЭС продолжает работать в штатном режиме.
Как утверждает Захарова, число «провокаций Киева» против АЭС возросло, в том числе увеличилось число ударов с беспилотников. Она подчеркнула, что это чреватом «ядерной аварией, тяжкие последствия которой коснуться не только Украины».
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