В Ростове-на-Дону два человека пострадали при взрыве в многоэтажке из-за БПЛА

Взрыв в многоквартирном доме прогремел в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как отметил врио губернатора, в регионе отражали атаку беспилотников ВСУ, дроны уничтожили в Миллеровском и Шолоховском районах.

«В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа», - написал Слюсарь в Telegram-канале.

В результате ЧП пострадали два человека, их доставляют в больницу с резаными ранами. Кроме того, одной жительнице дома потребовалась помощь медиков из-за стресса, ее оказали на месте.

Ранее в селе Илек-Кошары Белгородской области один человек погиб, еще четыре получили ранения после удара беспилотника по автомобилю.

