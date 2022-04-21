Власти Тверской области заявили о шестерых погибших при пожаре в военном НИИ

«По оперативным данным, в результате пожара пострадали 27 человек, шесть человек погибли», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что губернатор региона Игорь Руденя поручил областному правительству оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее источник ТАСС заявил, что в результате пожара в НИИ ВКО погибли пять человек, ещё 25 пострадали. Затем РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило о семи погибших.