В Твери загорелся Центральный НИИ войск Воздушно-космической обороны

По данным Telegram-канала «112», возгорание возникло в кабинете на втором этаже.

Как отметил собеседник ТАСС, площадь и причины пожара устанавливаются, на тушение огня направились караулы шести пожарных частей.

Источник агентства в экстренных службах сообщает, что в результате происшествия пострадали 15 человек.

