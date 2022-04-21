В Твери загорелся Центральный НИИ войск Воздушно-космической обороны

Пожар произошел в здании Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Под Оренбургом из-за пожара на комбинате эвакуировали 400 рабочих

По данным Telegram-канала «112», возгорание возникло в кабинете на втором этаже.

Как отметил собеседник ТАСС, площадь и причины пожара устанавливаются, на тушение огня направились караулы шести пожарных частей.

Источник агентства в экстренных службах сообщает, что в результате происшествия пострадали 15 человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ТверьПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры