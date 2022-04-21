В Твери загорелся Центральный НИИ войск Воздушно-космической обороны
21 апреля 202212:51
Пожар произошел в здании Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
По данным Telegram-канала «112», возгорание возникло в кабинете на втором этаже.
Как отметил собеседник ТАСС, площадь и причины пожара устанавливаются, на тушение огня направились караулы шести пожарных частей.
Источник агентства в экстренных службах сообщает, что в результате происшествия пострадали 15 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru