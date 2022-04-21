СМИ: число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до семи
Число жертв пожара в Центральном НИИ Войск воздушно-космической обороны РФ в Твери выросло до семи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По последней информации, погибли семь человек», - отметил собеседник агентства.
Ранее источник ТАСС заявил, что погибли пять человек, ещё 25 пострадали.
Возгорание в здании Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери возникло в кабинете на втором этаже. В правительстве Тверской области рассказали, что на месте происшествия работают более 240 пожарных и 69 единиц техники, привлечён вертолёт.
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