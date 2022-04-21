СМИ: число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до семи

Число жертв пожара в Центральном НИИ Войск воздушно-космической обороны РФ в Твери выросло до семи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Стали известны подробности пожара в больнице РАН в Москве

«По последней информации, погибли семь человек», - отметил собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС заявил, что погибли пять человек, ещё 25 пострадали.

Возгорание в здании Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери возникло в кабинете на втором этаже. В правительстве Тверской области рассказали, что на месте происшествия работают более 240 пожарных и 69 единиц техники, привлечён вертолёт.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПогибшиеПожарТверь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры