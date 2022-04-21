СМИ: число жертв пожара в оборонном НИИ в Твери выросло до пяти

Собеседник агентства не исключил, что число погибших может увеличиться.

«Пострадали 25 человек», - добавил источник.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что возгорание в здании Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери возникло в кабинете на втором этаже.

В правительстве Тверской области рассказали, что на месте происшествия работают более 240 пожарных и 69 единиц техники. Был привлечён вертолет, который уже совершил семь сбросов воды.