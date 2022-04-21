СМИ: число жертв пожара в оборонном НИИ в Твери выросло до пяти
Пять человек погибли в результате пожара в Центральном НИИ Войск воздушно-космической обороны РФ в Твери, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства не исключил, что число погибших может увеличиться.
«Пострадали 25 человек», - добавил источник.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что возгорание в здании Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери возникло в кабинете на втором этаже.
В правительстве Тверской области рассказали, что на месте происшествия работают более 240 пожарных и 69 единиц техники. Был привлечён вертолет, который уже совершил семь сбросов воды.
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