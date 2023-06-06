В Новокаховском городском округе ввели местный режим ЧС

«Согласно распоряжению главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева ... для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной разрушениями Каховской ГЭС, введен режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации округа.

Режим ЧС действует с 12:00 6 июня на территории всего городского округа.

Местные власти и управление МЧС по Херсонской области организовали мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления и защите жилого фонда, дорожной инфраструктуры, социально-значимых объектов.

В результате ударов по Каховской ГЭС были разрушены задвижки и зафиксирован неконтролируемый сброс воды ниже по течению, напоминает RT. Экстренные службы заявляли о разрушении 14 из 28 пролетов станции. В населенных пунктах в районе ЧП поднимается уровень воды, в некоторых из них эвакуируют население.

