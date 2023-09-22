Власти: Пострадавших и повреждений после атаки БПЛА в Туапсинском районе нет
Повреждений объектов инфраструктуры после уничтожения беспилотника в Туапсинском районе Краснодарского края не зафиксировано. Об этом заявил глава района Сергей Бойко.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили два украинских дрона самолетного типа над Черном морем в Туапсинском районе, а также вблизи юго-восточного побережья Крыма, напоминает RT. Система ПВО сработала в Туапсе около 04:00, пишет Ura.ru.
«На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет», — написал Бойко в своем Telegram-канале.
Чиновник подчеркнул, что никто не пострадал, жалоб от местных жителей не поступало.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти: Пострадавших и повреждений после атаки БПЛА в Туапсинском районе нет
- «Ростех» передал ВС России модернизированный самолет А-50У
- Собянин распорядился капитально отремонтировать 55 спортобъектов за два года
- Кадыров провел встречу с главой МЧС
- Лавров призвал генсека ООН провести арбитраж из-за невыдачи виз со стороны США
- Актриса Нина Беляева умерла в возрасте 92 лет
- Попова сообщила о единичных завозных случаях «болезни легионеров»
- РИА Новости: Киев пытается вербовать российских офицеров через WhatsApp
- Хабаровский радиотехнический завод представил свои первые дроны для СВО
- Депутат Бессараб сообщила об увеличении пенсий в России с 1 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru