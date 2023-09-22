Власти: Пострадавших и повреждений после атаки БПЛА в Туапсинском районе нет

Ранее средства противовоздушной обороны сбили два украинских дрона самолетного типа над Черном морем в Туапсинском районе, а также вблизи юго-восточного побережья Крыма, напоминает RT. Система ПВО сработала в Туапсе около 04:00, пишет Ura.ru.

«На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет», — написал Бойко в своем Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что никто не пострадал, жалоб от местных жителей не поступало.

