Власти: Пострадавших и повреждений после атаки БПЛА в Туапсинском районе нет

Повреждений объектов инфраструктуры после уничтожения беспилотника в Туапсинском районе Краснодарского края не зафиксировано. Об этом заявил глава района Сергей Бойко.

В Крыму и Краснодарском крае уничтожены два украинских беспилотника

Ранее средства противовоздушной обороны сбили два украинских дрона самолетного типа над Черном морем в Туапсинском районе, а также вблизи юго-восточного побережья Крыма, напоминает RT. Система ПВО сработала в Туапсе около 04:00, пишет Ura.ru.

«На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет», — написал Бойко в своем Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что никто не пострадал, жалоб от местных жителей не поступало.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиКраснодарский Край

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