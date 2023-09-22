В Крыму и Краснодарском крае уничтожены два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Черным морем близ юго-восточного побережья Крыма, а также в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны.

В Крыму предотвратили массовую атаку 19 беспилотников Украины

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны, отмечает РЕН ТВ.

Ранее ПВО уничтожила 19 беспилотников над Черным морем и Крымом, напоминает телеканал «360».

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