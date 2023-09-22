В Крыму и Краснодарском крае уничтожены два украинских беспилотника
22 сентября 202307:12
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Черным морем близ юго-восточного побережья Крыма, а также в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны, отмечает РЕН ТВ.
Ранее ПВО уничтожила 19 беспилотников над Черным морем и Крымом, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru