Власти Орловской области сообщили о падении двух дронов на объект ТЭК

По его словам, огнеборцы уже локализовали возгорание, которое началось после падения дронов.

Клычков заверил, что ситуация находится под полным контролем. Он также попросил местных жителей соблюдать бдительность и обращаться в экстренные службы при необходимости.

Ранее, 7 января, в Брянской области средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел в Погарском районе, передает «Радиоточка НСН».

