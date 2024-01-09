Власти Орловской области сообщили о падении двух дронов на объект ТЭК
Два беспилотника рухнули на объект топливно-энергетический комплекса (ТЭК) в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, огнеборцы уже локализовали возгорание, которое началось после падения дронов.
Клычков заверил, что ситуация находится под полным контролем. Он также попросил местных жителей соблюдать бдительность и обращаться в экстренные службы при необходимости.
Ранее, 7 января, в Брянской области средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел в Погарском районе, передает «Радиоточка НСН».
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