Власти Орловской области сообщили о падении двух дронов на объект ТЭК

Два беспилотника рухнули на объект топливно-энергетический комплекса (ТЭК) в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

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По его словам, огнеборцы уже локализовали возгорание, которое началось после падения дронов.

Клычков заверил, что ситуация находится под полным контролем. Он также попросил местных жителей соблюдать бдительность и обращаться в экстренные службы при необходимости.

Ранее, 7 января, в Брянской области средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел в Погарском районе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиОрловская Область

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