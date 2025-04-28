В НЦ «Россия» выбрали лучшие эссе по треку «Инвестиции в человека»

В Национальном центре «Россия» подвели итоги питч-сессии по направлению «Инвестиции в человека», входящего в программу международного Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».

В число победителей питч-сессии вошли журналист Института корпоративного гражданства Южно-Африканского университета Исмаил Сулиман Курайша (ЮАР), аспирант Нижегородского государственного университета Максим Луппов (Россия), преподаватель Автономного университета Пуэблы Джессика Мартинес Круз (Мексика), профессор Российского государственного социального университета Ильмира Шикула (Россия), студентка того же университета Елизавета Романова (Россия) и руководитель кадрового агентства «Ока» Якоб Пиннекер (Германия).

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Мероприятие проходит 28 апреля с участием представителей аналитических центров, институтов развития, научного сообщества, высшей школы, государственных структур, деловых объединений, молодежных организаций и СМИ со всего мира. На сессии по треку «Инвестиции в человека» выступили более 30 участников. Экспертное жюри выбрало авторов лучших эссе, представивших наиболее значимые идеи в сфере развития человеческого капитала.

Диалог организован в НЦ «Россия» и направлен на обсуждение новых подходов к глобальному развитию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт Национальный центр Россия / Russia.ru
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