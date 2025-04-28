В НЦ «Россия» выбрали лучшие эссе по треку «Инвестиции в человека»

Мероприятие проходит 28 апреля с участием представителей аналитических центров, институтов развития, научного сообщества, высшей школы, государственных структур, деловых объединений, молодежных организаций и СМИ со всего мира. На сессии по треку «Инвестиции в человека» выступили более 30 участников. Экспертное жюри выбрало авторов лучших эссе, представивших наиболее значимые идеи в сфере развития человеческого капитала.

Диалог организован в НЦ «Россия» и направлен на обсуждение новых подходов к глобальному развитию, передает «Радиоточка НСН».

