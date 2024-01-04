Минобороны: над Черным морем уничтожен украинский беспилотник
4 января 202421:18
Дежурные силы противовоздушной обороны пресекли попытку террористической атаки в акватории Черного моря, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.
Беспилотник сбит около 20:40 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО украинский БпЛА уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря», - отметили в ведомстве.
Ранее в четверг в Липецкой области с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотник. Также перехвачена зенитная ракета С-200, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru