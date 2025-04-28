В Дагестане возбудили дело после гибели туристки в Сулакском каньоне

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после гибели женщины в результате опрокидывания катера в Сулакском каньоне в Дагестане. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Инцидент произошел в понедельник: прогулочный катер с восемью туристами на борту столкнулся со скалой.