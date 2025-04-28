В Дагестане возбудили дело после гибели туристки в Сулакском каньоне
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после гибели женщины в результате опрокидывания катера в Сулакском каньоне в Дагестане. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Инцидент произошел в понедельник: прогулочный катер с восемью туристами на борту столкнулся со скалой.
По данным Минздрава Дагестана, погибла жительница Ярославской области, еще шесть человек были госпитализированы.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, передает «Радиоточка НСН».
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