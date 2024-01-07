Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник

В Брянской области средствами радиоэлектронной борьбы подавлен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.

Минобороны: над Черным морем уничтожен украинский беспилотник

Инцидент произошел в Погарском районе. Беспилотник подавлен силами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России, отметил губернатор.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На место прибыли экстренные и оперативные службы.

Еще один украинский дрон сбили над Севским районом Брянской области.

Минобороны 5 января сообщило об уничтожении пяти украинских беспилотников в небе над Черным морем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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