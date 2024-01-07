Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник
В Брянской области средствами радиоэлектронной борьбы подавлен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.
Инцидент произошел в Погарском районе. Беспилотник подавлен силами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России, отметил губернатор.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На место прибыли экстренные и оперативные службы.
Еще один украинский дрон сбили над Севским районом Брянской области.
Минобороны 5 января сообщило об уничтожении пяти украинских беспилотников в небе над Черным морем, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о поездке на Байкал
- Ретейлеры объяснили исчезновение курицы из магазинов непогодой
- Этика и технологии против ИИ: Люди борются за правду с искусственным интеллектом
- Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник
- Банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги
- В аварии на Шри-Ланке погиб российский турист
- «В шоке»: Близкие и спортсмены поражены ранней смертью 20-летней Середы
- Гладков: пострадавшие при обстреле Белгорода находятся в удовлетворительном состоянии
- СМИ: неизвестные с помощью ИИ создают позитивные статьи о Казахстане
- Глава МИД Италии предложил создать армию Евросоюза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru