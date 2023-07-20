Власти Крыма назвали ущерб после атаки дрона в Раздольном незначительным

Серьезного урона поселку Раздольное на северо-западе Крыма от ночной атаки украинского беспилотника не нанесено. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в результате произошедшего получили повреждения четыре административных здания, погибла девочка-подросток.

В Крыму из-за удара украинского БПЛА погиб ребенок

По словам Константинова, проводится оценка ущерба, идет подомовой обход. Он отметил, что повреждения можно будет быстро восстановить, никаких дополнительных сил не потребуется. Чиновник добавил, что самая большая и невосполнимая потеря — это потеря ребёнка. Он пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшей.

Глава администрации района Денис Олейник ввел режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в поселке Раздольное после атаки беспилотника.


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ФОТО: РИА Новости
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