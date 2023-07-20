Власти Крыма назвали ущерб после атаки дрона в Раздольном незначительным
Серьезного урона поселку Раздольное на северо-западе Крыма от ночной атаки украинского беспилотника не нанесено. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в результате произошедшего получили повреждения четыре административных здания, погибла девочка-подросток.
По словам Константинова, проводится оценка ущерба, идет подомовой обход. Он отметил, что повреждения можно будет быстро восстановить, никаких дополнительных сил не потребуется. Чиновник добавил, что самая большая и невосполнимая потеря — это потеря ребёнка. Он пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшей.
Глава администрации района Денис Олейник ввел режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в поселке Раздольное после атаки беспилотника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru