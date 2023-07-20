Власти Крыма назвали ущерб после атаки дрона в Раздольном незначительным

Серьезного урона поселку Раздольное на северо-западе Крыма от ночной атаки украинского беспилотника не нанесено. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в результате произошедшего получили повреждения четыре административных здания, погибла девочка-подросток.