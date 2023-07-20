Режим ЧС ввели в крымском поселке Раздольное после атаки беспилотника
Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в поселке Раздольное в Крыму после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели девочки-подростка в результате атаки дрона ВСУ на северо-западе республики. Кроме того, из-за удара было повреждено четыре административных здания, напоминает RT.
«Введен уровень чрезвычайно ситуации муниципального уровня», — заявил Олейник в эфире «Крым 24».
На месте падения дрона работают следователи, взрывотехники обследуют местность. Специалисты планируют устранить последствия ЧП в кратчайшие сроки, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru