Режим ЧС ввели в крымском поселке Раздольное после атаки беспилотника

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в поселке Раздольное в Крыму после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник.

В Крыму из-за удара украинского БПЛА погиб ребенок

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели девочки-подростка в результате атаки дрона ВСУ на северо-западе республики. Кроме того, из-за удара было повреждено четыре административных здания, напоминает RT.

«Введен уровень чрезвычайно ситуации муниципального уровня», — заявил Олейник в эфире «Крым 24».

На месте падения дрона работают следователи, взрывотехники обследуют местность. Специалисты планируют устранить последствия ЧП в кратчайшие сроки, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры