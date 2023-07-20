В Крыму из-за удара украинского БПЛА погиб ребенок

Беспилотный летательный аппарат атаковал северо-западную часть Крыма, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.

Сбит один из последних беспилотников ВСУ Bayraktar

По его словам, из-за этого погибла девочка подросткового возраста. Также повреждены четыре административных здания. На месте работают профильные службы.

Ранее беспилотник сбили в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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