В Крыму из-за удара украинского БПЛА погиб ребенок
20 июля 202306:42
Беспилотный летательный аппарат атаковал северо-западную часть Крыма, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, из-за этого погибла девочка подросткового возраста. Также повреждены четыре административных здания. На месте работают профильные службы.
Ранее беспилотник сбили в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru