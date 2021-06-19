Власти Кузбасса уточнили данные о погибших и пострадавших в авиакатастрофе L-410

По данным МЧС, после крушения самолета L-410 в Кузбассе в тяжелом состоянии в реанимации находятся пять человек. Состояние еще восьми человек оценивается как средней степени тяжести, еще двоих — в легкой, пишут «Известия».

В распоряжении РЕН ТВ оказался список погибших и пострадавших в результате крушения самолета L-410 в Кузбассе.

В разбившемся самолете находился кузбасский миллиардер Тимур Франк. ПО данным телеканала, мужчина выжил. Точной информации о его состоянии нет. Франк - один из совладельцев ООО «Разрез Кузнецкий Южный», который добывает в Кузбассе уголь открытым способом.

Следственный комитет России возбудил уголовное в связи с авиакатастрофой самолета L-410 в Кузбассе по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. К месту крушения выехали следователи и эксперты-криминалисты из Москвы, сообщается на сайте ведомства.