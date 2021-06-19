Власти Кузбасса уточнили данные о погибших и пострадавших в авиакатастрофе L-410
В Правительстве Кемеровской области опровергли сведения о девяти погибших при крушении самолета L-410.
Сведения о девяти погибших при крушении самолета в Кузбассе не подтверждаются, отметили в пресс-службе правительства Кемеровской области.
«Информация о девяти погибших не подтверждается. На борту самолета, совершавшего тренировочный полет на Танае, находилось 19 человек. По информации на 14:25 местного времени, 19 июня в результате жесткой посадки самолета L-410 в Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 — средней степени тяжести)», - цитирует сообщение пресс-службы администрации правительства Кузбасса РИА Новости.
По данным МЧС, после крушения самолета L-410 в Кузбассе в тяжелом состоянии в реанимации находятся пять человек. Состояние еще восьми человек оценивается как средней степени тяжести, еще двоих — в легкой, пишут «Известия».
В распоряжении РЕН ТВ оказался список погибших и пострадавших в результате крушения самолета L-410 в Кузбассе.
В разбившемся самолете находился кузбасский миллиардер Тимур Франк. ПО данным телеканала, мужчина выжил. Точной информации о его состоянии нет. Франк - один из совладельцев ООО «Разрез Кузнецкий Южный», который добывает в Кузбассе уголь открытым способом.
Следственный комитет России возбудил уголовное в связи с авиакатастрофой самолета L-410 в Кузбассе по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. К месту крушения выехали следователи и эксперты-криминалисты из Москвы, сообщается на сайте ведомства.
По предварительной информации, самолет, который вылетел четвертый раз за день, был в исправном состоянии, а за штурвалом находился опытный пилот, цитирует руководителя регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктора Шемоханова ТАСС.
«На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, получается они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал, и левый двигатель сгорел. Перед ними была деревня Журавлево, и они были вынуждены искать площадку для посадки и при посадке левым крылом зацепили землю, в результате перевернулись», - уточнил Шемоханов.
Кемеровский ДОСААФ принял решение приостановить все полёты самолётов типа L-410.
«По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полёты самолётов типа L-410 приостановлены до окончания расследования», - цитирует представителя пресс-службы организации RT.
Напомним, взлетевший с аэродрома Танай самолет L-410 с парашютистами потерпел крушение утром в субботу. В самолете находились 20 человек.
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