Стала известна причина крушения самолета в Кузбассе

Экипаж самолета L-410, потерпевшего крушение в Кемеровской области, сообщал об отказе одного из двигателей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В 10:17 (06:17 мск) экипаж доложил об отказе одного из двигателей. В процессе снижения столкнулся с лесным массивом», — отметили в ведомстве.

Напомним, взлетевший с аэродрома Танай самолет L-410 с парашютистами потерпел крушение утром в субботу. По данным Сибирского авиационного поисково-спасательного центра, в результате аварии четыре человека погибли, восемь пострадали. При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщает о семи погибших и 17 пострадавших.

