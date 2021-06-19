Стала известна причина крушения самолета в Кузбассе
Экипаж самолета L-410, потерпевшего крушение в Кемеровской области, сообщал об отказе одного из двигателей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«В 10:17 (06:17 мск) экипаж доложил об отказе одного из двигателей. В процессе снижения столкнулся с лесным массивом», — отметили в ведомстве.
Напомним, взлетевший с аэродрома Танай самолет L-410 с парашютистами потерпел крушение утром в субботу. По данным Сибирского авиационного поисково-спасательного центра, в результате аварии четыре человека погибли, восемь пострадали. При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщает о семи погибших и 17 пострадавших.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 262 / сут.
Умерли
128 тыс.+453 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+10 954 / сут.
- Иммунолог оценил вероятность летального исхода от COVID-19 для непривитых
- Аналитики выяснили желаемый размер зарплаты и измерили уровень счастья россиян
- Стала известна причина крушения самолета в Кузбассе
- В России выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотра
- Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области
- В подтопленной Керчи восстановили энергоснабжение
- В Новосибирске произошел крупный пожар на территории металлургического завода
- СМИ сообщили о решении США вывести часть войск с Ближнего Востока
- Американец Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра
- Москву в субботу ожидает теплая и ясная погода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru