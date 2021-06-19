Следком РФ возбудил головное дело после падения самолета в Кузбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное в связи с авиакатастрофой самолета L-410 в Кузбассе. К месту крушения выехали следователи и эксперты-криминалисты из Москвы, сообщается на сайте ведомства.

Стала известна причина крушения самолета в Кузбассе

Представители центрального аппарата СК РФ расследуют дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее стало известно о том, что количество погибших в авиакатастрофе самолета L-410 в районе села Журавлево в Кемеровской области выросло до девяти. По данным руководителя регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктора Шемоханова, к падению самолета могли привести действия пилота.

Напомним, взлетевший с аэродрома Танай самолет L-410 с парашютистами потерпел крушение утром в субботу. В самолете находились 20 человек. В результате происшествия погибли девять парашютистов, в том числе двое инструкторов ДОСААФ, еще 13 человек ранены.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:КузбассУголовное ДелоРасследованиеАвиакатастрофаСледственный Комитет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры