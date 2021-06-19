Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области

Четыре человека погибли, восемь пострадали в результате крушения самолета в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

«Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. [На борту] 17 человек было парашютистов», — уточнили в центре.

Отмечается, что четверо из восьми раненых находятся в тяжелом состоянии, еще четыре человека — в средней степени тяжести.

При этом в Единой дежурной диспетчерской службе Промышленного района сообщают о 13 пострадавших.

Позже источник ТАСС в экстренных службах заявил, что в самолете находились 20 человек, в результате происшествия погибли семеро, 13 были ранены.

