Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области
Четыре человека погибли, восемь пострадали в результате крушения самолета в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
«Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. [На борту] 17 человек было парашютистов», — уточнили в центре.
Отмечается, что четверо из восьми раненых находятся в тяжелом состоянии, еще четыре человека — в средней степени тяжести.
При этом в Единой дежурной диспетчерской службе Промышленного района сообщают о 13 пострадавших.
Позже источник ТАСС в экстренных службах заявил, что в самолете находились 20 человек, в результате происшествия погибли семеро, 13 были ранены.
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