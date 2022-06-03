Евросоюз ввёл санкции против главы администрации Херсонской области Сальдо

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо попал в санкционный список Евросоюза, сообщает РИА Новости.

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Также в чёрный список попал его заместитель Кирилл Стремоусов.

Ранее Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций, в который попали 65 российских граждан, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его супруга Татьяна Навка и дети, Елизавета и Николай, а также председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.

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ФОТО: РИА Новости
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