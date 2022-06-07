В Кремле опровергли слухи об отказе России обсуждать статус Херсона и Запорожья

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ, что для России статус Херсона и Запорожья закрыт, так же, как и вопрос с Крымом и Донбассом, он ответил, что «это неправильная информация».

«Нет, это всё не так. Это неправильная информация», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область не изменит курса на интеграцию в состав России и возвращение под контроль Киева исключено, сообщает RT.