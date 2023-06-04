Власти Белгородской области отправляют детей из приграничных территорий в лагерь

Минувшей ночью Украина обстреляла Шебекинский и Волоконовский районы и округа Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, информации о пострадавших нет. В настоящее время в пунктах временного размещения находится более 4 тысяч человек. Как сообщил губернатор, в Центр молодёжных инициатив Белгорода неравнодушные граждане приносят предметы первой необходимости.

Сегодня дети из приграничных территорий, а также дети мобилизованных военнослужащих будут отправлены в лагерь «Бригантина «Белогорье». «Надеюсь, что они получат большой заряд бодрости, здоровья, сил, искупавшись в теплом море, насладившись крымским солнцем», — отметил Гладков.

Ранее губернатор подчеркнул, что число обстрелов значительно сократилось, однако ситуация остается опасной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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