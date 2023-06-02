Гладков: двое человек погибли в результате обстрела ВСУ села Соболевка

По его словам, ВСУ обстреляли населенный пункт из реактивной системы залпового огня «Град».

«По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте», - заявил глава региона.

Пострадали шесть человек, среди них двое детей. Их доставили в больницу.

Повреждены шесть домовладений. Загорелись хозпостройка и гараж

В Шебекинском городском округе Белгородской области 2 июня запретили движение и стоянку транспорта на ряде участков. Ограничение продлится до 30 июня, передает «Радиоточка НСН».

