Гладков: двое человек погибли в результате обстрела ВСУ села Соболевка

Под обстрел украинской армии вечером 2 июня попало село Соболевка Валуйского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородской области в результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом

По его словам, ВСУ обстреляли населенный пункт из реактивной системы залпового огня «Град».

«По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте», - заявил глава региона.

Пострадали шесть человек, среди них двое детей. Их доставили в больницу.

Повреждены шесть домовладений. Загорелись хозпостройка и гараж

В Шебекинском городском округе Белгородской области 2 июня запретили движение и стоянку транспорта на ряде участков. Ограничение продлится до 30 июня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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