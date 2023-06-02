Гладков: двое человек погибли в результате обстрела ВСУ села Соболевка
Под обстрел украинской армии вечером 2 июня попало село Соболевка Валуйского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, ВСУ обстреляли населенный пункт из реактивной системы залпового огня «Град».
«По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте», - заявил глава региона.
Пострадали шесть человек, среди них двое детей. Их доставили в больницу.
Повреждены шесть домовладений. Загорелись хозпостройка и гараж
В Шебекинском городском округе Белгородской области 2 июня запретили движение и стоянку транспорта на ряде участков. Ограничение продлится до 30 июня, передает «Радиоточка НСН».
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