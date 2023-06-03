Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о текущей обстановке в регионе. Губернатор опубликовал соответствующее видеообращение в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, ночь была «беспокойной».
«И ПВО работала над Белгородом. В Разумном пострадали автомобили. Самые тяжелые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа. Я уже сообщал, что после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители», — подчеркнул глава области.
Губернатор указал, что люди пострадали и во время очередного обстрела Шебекино. При этом Гладков подчеркнул, что число обстрелов значительно сократилось, однако ситуация остается опасной. Власти продолжат работать с отселенными жителями Шебекинского округа, помогая в решении вопросов с оставленными документами, вещами, животными. Кроме того, мирных жителей продолжат перераспределять в более комфортные пункты временного размещения — общежития вузов и колледжей.
«Уже принято решение о том, что с 1 июня до полного возвращения жителей коммунальные платежи не лягут бременем на людей. <...> Остальные вопросы, которые связаны с возможностью получения какой-то дополнительной помощи от государства, стоят в повестке дня. Надеюсь на поддержку правительства Российской Федерации», — добавил Гладков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru