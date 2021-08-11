Меняйло: Владикавказскую больницу реконструировали в 2012 году

По его словам, в конце 2019 - начале 2020 года подвод кислорода в учреждение был сделан в рамках подготовки к борьбе с COVID-19.

10 августа стало известно, что давление кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе вновь снизилось из-за проведения восстановительных работ.

