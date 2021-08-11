Меняйло: Владикавказскую больницу реконструировали в 2012 году
Работы по реконструкции в больнице во Владикавказе, в которой случилось ЧП с кислородом, были проведены в 2012 году, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.
По его словам, в конце 2019 - начале 2020 года подвод кислорода в учреждение был сделан в рамках подготовки к борьбе с COVID-19.
10 августа стало известно, что давление кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе вновь снизилось из-за проведения восстановительных работ.
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