Меняйло: Владикавказскую больницу реконструировали в 2012 году

Работы по реконструкции в больнице во Владикавказе, в которой случилось ЧП с кислородом, были проведены в 2012 году, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Задержан главврач больницы Владикавказа после гибели пациентов при аварии

По его словам, в конце 2019 - начале 2020 года подвод кислорода в учреждение был сделан в рамках подготовки к борьбе с COVID-19.

10 августа стало известно, что давление кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе вновь снизилось из-за проведения восстановительных работ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ВзрывКоронавирусБольница
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры