Минздрав заявил о новом снижении давления при подаче кислорода в больнице Владикавказа

По данным Минздрава, работают резервные системы. В ведомстве отметили, что пациенты получают необходимый объем кислорода из баллонов и резервных систем.

За пациентами наблюдают медики, состояние всех находящихся в больнице оценивается как стабильное. В пресс-службе также рассказали, что в настоящий момент проводятся работы по "оптимизации системы подачи кислорода".

"На данный момент ухудшения состояния здоровья пациентов нет, все стабильные. Работы продолжаются, все экстренные службы здесь", - передает агентство слова представителя регионального ведомства.