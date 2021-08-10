Минздрав заявил о новом снижении давления при подаче кислорода в больнице Владикавказа

Давление кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе вновь снизилось из-за проведения восстановительных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

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По данным Минздрава, работают резервные системы. В ведомстве отметили, что пациенты получают необходимый объем кислорода из баллонов и резервных систем.

За пациентами наблюдают медики, состояние всех находящихся в больнице оценивается как стабильное. В пресс-службе также рассказали, что в настоящий момент проводятся работы по "оптимизации системы подачи кислорода".

"На данный момент ухудшения состояния здоровья пациентов нет, все стабильные. Работы продолжаются, все экстренные службы здесь", - передает агентство слова представителя регионального ведомства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БольницаСеверная Осетия
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