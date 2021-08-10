Задержан главврач больницы Владикавказа после гибели пациентов при аварии

Главный врач больницы скорой помощи Владикавказа, где из-за прорыва кислородной трубы погибли более 10 пациентов с коронавирусом, задержан представителями правоохранительных органов. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Республике Северная Осетия - Алания.

Ранее по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

В момент аварии в реанимационном отделении лечебного учреждения находился 71 человек, из них 13 на инвазивнной искусственной вентиляции легких. 11 из них скончались в результате поломки системы обеспечения кислородом. При этом смерть двоих может быть не связана непосредственно с инцидентом.

Причиной поломки стали технические недоработки и халатность, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Сергея Меняйло. По его словам, все факты дополнительно проверяются. Он пообещал установить роль всех должностных лиц, которые могут быть ответственны за аварию. Кроме того, во всех больницах Северной Осетии организуют аудит кислородных станций

