Владельцев квестов в России заподозрили в финансировании ВСУ
Крупнейший российский агрегатор «Мир квестов» может быть замешан в финансировании ВСУ. РЕН ТВ пишет, что во Львове есть «Кабинет Бандеры», организатором которого на сайте указана эта же компания.
По данным телеканала, участникам предлагают отыскать архив местных националистов. Также внизу размещено уведомление: 10% с каждой игры идет на нужды армии Киева.
Учредителей у агрегатора трое: украинец Артем Ярмилко, его жена Анна и партнер Игорь Бобб. По данным РЕН ТВ, супруги живут в элитном районе Амстердама, а квартиру примерно за €1 млн купили за неделю до начала СВО.
Ярмилко, как утверждает телеканал, возглавляет нидерландский холдинг ESCAPY. Это европейский бренд «Мира квестов». В архивах есть страница, где фирма указывается представителем в Мариуполе, а в списке холдинга — 20 украинских городов.
В России организация объединяет тысячи проектов в десятках населенных пунктах. Теперь компании грозит уголовная ответственность и конфискация бизнеса.
Ранее против певицы Тины Кароль возбудили дело за финансирование ВСУ.
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