Владельцев квестов в России заподозрили в финансировании ВСУ

Крупнейший российский агрегатор «Мир квестов» может быть замешан в финансировании ВСУ. РЕН ТВ пишет, что во Львове есть «Кабинет Бандеры», организатором которого на сайте указана эта же компания.

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По данным телеканала, участникам предлагают отыскать архив местных националистов. Также внизу размещено уведомление: 10% с каждой игры идет на нужды армии Киева.

Учредителей у агрегатора трое: украинец Артем Ярмилко, его жена Анна и партнер Игорь Бобб. По данным РЕН ТВ, супруги живут в элитном районе Амстердама, а квартиру примерно за €1 млн купили за неделю до начала СВО.

Ярмилко, как утверждает телеканал, возглавляет нидерландский холдинг ESCAPY. Это европейский бренд «Мира квестов». В архивах есть страница, где фирма указывается представителем в Мариуполе, а в списке холдинга — 20 украинских городов.

В России организация объединяет тысячи проектов в десятках населенных пунктах. Теперь компании грозит уголовная ответственность и конфискация бизнеса.

Ранее против певицы Тины Кароль возбудили дело за финансирование ВСУ.

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ФОТО: AP / ТАСС
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