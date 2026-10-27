Владельцев квестов в России заподозрили в финансировании ВСУ

По данным телеканала, участникам предлагают отыскать архив местных националистов. Также внизу размещено уведомление: 10% с каждой игры идет на нужды армии Киева.



Учредителей у агрегатора трое: украинец Артем Ярмилко, его жена Анна и партнер Игорь Бобб. По данным РЕН ТВ, супруги живут в элитном районе Амстердама, а квартиру примерно за €1 млн купили за неделю до начала СВО.



Ярмилко, как утверждает телеканал, возглавляет нидерландский холдинг ESCAPY. Это европейский бренд «Мира квестов». В архивах есть страница, где фирма указывается представителем в Мариуполе, а в списке холдинга — 20 украинских городов.



В России организация объединяет тысячи проектов в десятках населенных пунктах. Теперь компании грозит уголовная ответственность и конфискация бизнеса.



Ранее против певицы Тины Кароль возбудили дело за финансирование ВСУ.

