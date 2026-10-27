Мбаппе извинился перед Китаем за неудачную шутку на трех языках

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе попросил прощения за свои высказывания о КНР. Форвард опубликовал заявление в X на трех языках — французском, китайском и английском.

В Китае разрывают контракты с Мбаппе из-за оскорбления национальных чувств

Поводом стал ответ футболиста на изображение с ним и Мао Цзедуном в одном из недавних интервью.

Мбаппе признал, что его комментарий был неудачным и оскорбил многих людей в Китае и общинах по всему миру. Нападающий «Реала» добавил, что он не хотел допустить подобного. Сам он испытывает глубокое уважение к китайскому народу и его истории, а также искренне сожалеет о случившемся.

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ФОТО: ТАСС / Julio Cortez / AP
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