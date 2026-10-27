Мбаппе извинился перед Китаем за неудачную шутку на трех языках

Поводом стал ответ футболиста на изображение с ним и Мао Цзедуном в одном из недавних интервью.



Мбаппе признал, что его комментарий был неудачным и оскорбил многих людей в Китае и общинах по всему миру. Нападающий «Реала» добавил, что он не хотел допустить подобного. Сам он испытывает глубокое уважение к китайскому народу и его истории, а также искренне сожалеет о случившемся.

