Производитель «Роллтона» и BigBon отверг обвинения в финансировании ВСУ

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал», выпускающая продукты под брендами «Роллтон» и BigBon, заявила, что не имеет отношения к финансированию ВСУ и готова предоставить все необходимые документы для проверки, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе фирмы подчеркнули, что деятельность ведется строго в рамках российского законодательства и относится исключительно к гражданскому бизнесу.

На Украине судят Жириновского по делу о финансировании терроризма

В «Маревен Фуд Сэнтрал» подчеркнули, что являются одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионе, а также имеют статус системообразующего предприятия. Компания направила инициаторам обвинений запрос с требованием предоставить фактические доказательства и заявила о готовности защищать репутацию в правовом порядке.

Поводом для комментария стал материал Telegram-канала Mash, в котором сообщалось о намерении «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» проверить международную Mareven Food Holdings Limited на предмет финансирования ВСУ. По данным канала, у компании есть подразделения в ряде стран, включая Россию и Украину, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВСУФинансированиеУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры