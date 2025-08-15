Производитель «Роллтона» и BigBon отверг обвинения в финансировании ВСУ
Компания «Маревен Фуд Сэнтрал», выпускающая продукты под брендами «Роллтон» и BigBon, заявила, что не имеет отношения к финансированию ВСУ и готова предоставить все необходимые документы для проверки, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе фирмы подчеркнули, что деятельность ведется строго в рамках российского законодательства и относится исключительно к гражданскому бизнесу.
В «Маревен Фуд Сэнтрал» подчеркнули, что являются одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионе, а также имеют статус системообразующего предприятия. Компания направила инициаторам обвинений запрос с требованием предоставить фактические доказательства и заявила о готовности защищать репутацию в правовом порядке.
Поводом для комментария стал материал Telegram-канала Mash, в котором сообщалось о намерении «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» проверить международную Mareven Food Holdings Limited на предмет финансирования ВСУ. По данным канала, у компании есть подразделения в ряде стран, включая Россию и Украину, передает «Радиоточка НСН».
